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Псковская областная библиотека и театр кукол представляют проект «Книжки на гастролях»
21.03.2017 11:46 ПЛН, Псков
Псковская областная библиотека представляет проект «Книжки на гастролях». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 21, 22, 25 и 26 марта перед спектаклями Псковского областного театра кукол «Маленький Мук» и «Царевна-лягушка» сотрудники областной библиотеки представят маленьким зрителям книжную выставку из фонда библиотеки.
Дети примут участие в игровой программе знатоков сказок. Многим ребятам эта встреча поможет познакомиться с народными и авторскими сказками, сказочными героями, о которых они, возможно, никогда не слышали.
25 марта в 12.00 после кукольного представления для юных зрителей пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Аленький цветочек», на котором ребята вспомнят сюжет одной из самых трогательных и добрых сказок.
Совместный проект Псковской областной библиотеки и Псковского областного театра кукол действует уже не первый год.
Источник: Псковская Лента Новостей
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