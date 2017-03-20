Псковская областная библиотека и театр кукол представляют проект «Книжки на гастролях»

Псковская областная библиотека представляет проект «Книжки на гастролях». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 21, 22, 25 и 26 марта перед спектаклями Псковского областного театра кукол «Маленький Мук» и «Царевна-лягушка» сотрудники областной библиотеки представят маленьким зрителям книжную выставку из фонда библиотеки.

Дети примут участие в игровой программе знатоков сказок. Многим ребятам эта встреча поможет познакомиться с народными и авторскими сказками, сказочными героями, о которых они, возможно, никогда не слышали.

25 марта в 12.00 после кукольного представления для юных зрителей пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Аленький цветочек», на котором ребята вспомнят сюжет одной из самых трогательных и добрых сказок.

Совместный проект Псковской областной библиотеки и Псковского областного театра кукол действует уже не первый год.

Источник: Псковская Лента Новостей