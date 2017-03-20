Счастливой атмосферы в жизни желает Псковский театр кукол коллегам и зрителям в Международный день кукольника

Сегодня, 21 марта, отмечается Международный день кукольника. Псковский театр кукол от всего сердца поздравляет с праздником коллег, друзей, художников-кукольников и всех, кто любит театр кукол.

«Желаем вам чудесных представлений, веселых идей, красивых кукол и невероятно счастливой атмосферы в жизни», - подчеркнули в театре.

Напомним также, что в преддверии Международного дня театра, по уже сложившейся традиции, театр кукол решил сделать подарок и зрителям, и актерам. Абсолютно каждый человек, пришедший на спектакль 26 марта с цветами, пропускается без билета. Места резервируются заранее в кассе театра, т. к. количество мест в зале ограничено.

Справки по телефонам: 56-33-13, 8-921-212-65-54.

Источник: Псковская Лента Новостей