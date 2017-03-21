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Веселые и находчивые псковичи поборются за Кубок главы города 1 апреля
22.03.2017 14:54 ПЛН, Псков
В День смеха, 1 апреля, в Пскове состоится IV Конкурс веселых и находчивых на Кубок главы города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступят самые сильные команды региона: «Льва Толстого, 4» (трехкратные победители Кубка), «Раз по три», «Лучше, чем ничего».
«Льва Толстого, 4» и «Раз по три» - победители различных лиг Санкт-Петербурга, Новгорода, участники Международного фестиваля КВН в Сочи «КиВиН». «Лучше, чем ничего» - молодая амбициозная команда из лучших игроков Студенческой лиги КВН Astra Video.
Среди участников команд вы увидите псковичей, участвовавших в «Comedy Баттл» на ТНТ, «Открытый микрофон», «Stаnd Up Санкт-Петербург».
Группа мероприятия в соцсети - https://vk.com/kvnkubokglavy
Организаторы:
Творческая компания Astra Video - https://vk.com/astra_video
ПГМОБО «Студенческое правительство Пскова» - https://vk.com/pskov_sp
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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