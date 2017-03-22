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До 28 марта у псковичей есть возможность сделать селфи с «Роберто Зукко» и выиграть билет на спектакль
26.03.2017 13:11 ПЛН, Псков
31 марта на малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ постановки французского режиссера Ришара Брюнеля «Роберто Зукко». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, до 28 марта у зрителей есть возможность выиграть билет на этот спектакль.
Чтобы получить билет на «Роберто Зукко», выполните три условия:
1. Сделайте селфи с афишей спектакля «Роберто Зукко»
2. Разместите фото в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Facebook)
3. Добавьте три хэштега #РобертоЗукко #31марта #театр
Итоги подведет исполнитель главной роли Камиль Иблеев. В прямом эфире Камиль выберет лучшее по его мнению фото. Конкурс завершится 28 марта в 18.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
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