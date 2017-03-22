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В Псковском драмтеатре до 25 марта продолжается акция по раздаче семян

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До 28 марта у псковичей есть возможность сделать селфи с «Роберто Зукко» и выиграть билет на спектакль

26.03.2017 13:11 ПЛН, Псков

31 марта на малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ постановки французского режиссера Ришара Брюнеля «Роберто Зукко». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, до 28 марта у зрителей есть возможность выиграть билет на этот спектакль.
 
 
Чтобы получить билет на «Роберто Зукко», выполните три условия:
 
1. Сделайте селфи с афишей спектакля «Роберто Зукко»
2. Разместите фото в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Facebook)
3. Добавьте три хэштега #РобертоЗукко #31марта #театр
 
Итоги подведет исполнитель главной роли Камиль Иблеев. В прямом эфире Камиль выберет лучшее по его мнению фото. Конкурс завершится 28 марта в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей



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