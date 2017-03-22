До 28 марта у псковичей есть возможность сделать селфи с «Роберто Зукко» и выиграть билет на спектакль

31 марта на малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ постановки французского режиссера Ришара Брюнеля «Роберто Зукко». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, до 28 марта у зрителей есть возможность выиграть билет на этот спектакль.

Чтобы получить билет на «Роберто Зукко», выполните три условия:

1. Сделайте селфи с афишей спектакля «Роберто Зукко»

2. Разместите фото в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Facebook)

3. Добавьте три хэштега #РобертоЗукко #31марта #театр

Итоги подведет исполнитель главной роли Камиль Иблеев. В прямом эфире Камиль выберет лучшее по его мнению фото. Конкурс завершится 28 марта в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей