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Жанна Малышева поздравляет псковичей с Международным днем театра
27.03.2017 14:05 ПЛН, Псков
Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поздравляет деятелей театрального искусства с Международным днем театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.
«Театральное искусство всегда играло большую роль в культурном пространстве нашего региона. Театры Псковской области занимают достойное место в нашей культурной жизни, создают яркие спектакли, несут огромный эмоциональный заряд, нравственную и духовную энергетику, благодаря которой всегда находят горячий отклик в сердцах зрителей, истинных любителей театрального искусства», - отметила Жанна Малышева.
По ее словам, внимание к развитию и модернизации драматических театров региона со стороны государства дало новый импульс развитию театрального искусства, способствовало рождению новых творческих идей, реализации интересных театральных проектов.
«В этот день мы выражаем признательность всем, чья жизнь связана с театром: профессиональным и самодеятельным творческим коллективам, народным и любительским театрам и кружкам, режиссерам и актерам, художникам и звукооператорам, гримерам и костюмерам, всем театралам, поклонникам сценического искусства. Спасибо вам за творчество и талант, беззаветное служение театральному искусству, внимательное и чуткое отношение к зрителям. Желаю вам новых успехов, творческих идей и свершений, актерам – ярких, запоминающихся спектаклей, зрительских симпатий, а зрителям – интересных встреч с любимыми актерами», - заключила Жанна Малышева.
Источник: Псковская Лента Новостей
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