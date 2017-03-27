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Псковский драмтеатр объявляет последнюю неделю марта праздничной

28.03.2017 09:43 ПЛН, Псков

27 марта во всем мире отмечали Международный день театра. Псковский академический театр в стороне не остался. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, показы, приуроченные к празднику, которые состоялись 25 и 26 марта, прошли с аншлагом. Отметим, что билеты на эти постановки продавали со скидкой до 75%. За три дня были раскуплены все места в большом зале. 
 
 
Международный день театра – это праздник не только актеров, режиссеров и работников театра. Это праздник зрителей, поклонников и любителей театрального искусства. Поэтому последнюю мартовскую неделю руководство драмтеатр объявляет праздничной.
 
А по случаю торжества принято дарить подарки. Поэтому с 28 по 31 марта на любой билет, который вы приобретаете в кассах театра, вы получаете скидку 20%.
 
В праздничной неделе участвуют все репертуарные спектакли мартовской и апрельской афиш (кроме постановки «Краденое солнце» и концерта Арт-трио «Вольница»). 
 
В рамках праздничной недели один человек может купить неограниченное количество билетов. Кассы работают в здании театра по улице Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже. Забронировать билеты можно на официальном сайте театра

Источник: Псковская Лента Новостей



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