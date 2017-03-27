Акция по раздаче семян в Псковском драмтеатре продлена

По многочисленным просьбам зрителей Псковский академический театр драмы продлевает акцию по раздаче семян.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, с 28 марта по 9 апреля только в кассе театра драмы при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» вы получите пакетик семян. На упаковке вы найдете подпись одного из героев сказки.

сайте театра. Подробнее о спектакле и бронирование билетов на

Источник: Псковская Лента Новостей