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Акция по раздаче семян в Псковском драмтеатре продлена

28.03.2017 10:04 ПЛН, Псков

По многочисленным просьбам зрителей Псковский академический театр драмы продлевает акцию по раздаче семян.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, с 28 марта по 9 апреля только в кассе театра драмы при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» вы получите пакетик семян. На упаковке вы найдете подпись одного из героев сказки.
 
Подробнее о спектакле и бронирование билетов на сайте театра

Источник: Псковская Лента Новостей



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