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16:41 8 и 9 апреля в Пскове пройдет кастинг актеров массовки для съемок нового фильма Дмитрия Месхиева
8 и 9 апреля в Пскове пройдет кастинг актеров массовки для съемок нового фильма Дмитрия Месхиева
29.03.2017 16:41 ПЛН, Псков
8 и 9 апреля с 11.00 до 19.00 в Молодежном центре Пскове пройдет кастинг актеров массовых сцен для съемок в фильме «Преданные» режиссера Дмитрия Месхиева.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на кастинг допускаются псковичи любого типажа и возраста (семьи приветствуются).
Съемки пройдут в Пскове с конца апреля до конца июня. Главную роль сыграет Сергей Гармаш.
Справки по телефону: 56-37-07.
Ранее сообщалось, что кинорежиссер, генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев начал работу над своим новым фильмом. Его рабочее название - «Преданные». Идея фильма была придумана российским артистом Сергеем Гармашем. «Сергей Гармаш рассказал мне короткую зарисовку, из которой мы придумали историю о взаимоотношениях отца и девочки-сироты. Это фильм о милосердии и невероятном желании каждого иметь близкого человека. Это кино про отцов и детей», - пояснил Дмитрий Месхиев.
Фильм будет сниматься при поддержке Минкульта и канала «Россия». В главной роли снимется Сергей Гармаш.
Добавим, что завершить съемки «Преданных» планируется в январе 2018 года.
Источник: Псковская Лента Новостей
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