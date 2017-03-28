8 и 9 апреля в Пскове пройдет кастинг актеров массовки для съемок нового фильма Дмитрия Месхиева

8 и 9 апреля с 11.00 до 19.00 в Молодежном центре Пскове пройдет кастинг актеров массовых сцен для съемок в фильме «Преданные» режиссера Дмитрия Месхиева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на кастинг допускаются псковичи любого типажа и возраста (семьи приветствуются).

Съемки пройдут в Пскове с конца апреля до конца июня. Главную роль сыграет Сергей Гармаш.

Справки по телефону: 56-37-07.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер, генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев начал работу над своим новым фильмом. Его рабочее название - «Преданные». Идея фильма была придумана российским артистом Сергеем Гармашем. «Сергей Гармаш рассказал мне короткую зарисовку, из которой мы придумали историю о взаимоотношениях отца и девочки-сироты. Это фильм о милосердии и невероятном желании каждого иметь близкого человека. Это кино про отцов и детей», - пояснил Дмитрий Месхиев.

Фильм будет сниматься при поддержке Минкульта и канала «Россия». В главной роли снимется Сергей Гармаш.

Добавим, что завершить съемки «Преданных» планируется в январе 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей