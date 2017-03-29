www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Черное молоко Пять фриков и один фантом С премьерой! Новая ветка Крупнее, чем в жизни Здравствуй, солнце золотое! «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви»
     43-й Фестиваль русской музыки в Псковской области    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Два дня осталось до окончания «Праздничной недели» в Псковском драмтеатре

30.03.2017 09:58 ПЛН, Псков

Театрально-концертная дирекция напоминает, что акция «Праздничная неделя» в Псковском театре драмы будет длится еще два дня, 30 и 31 марта. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте  Новостей в пресс-службе ТКД, в рамках акции любой желающий может приобрести билеты на спектакли мартовской и апрельской афиш со скидкой 20%. Специальное предложение приурочено к Международному дню театра, празднование которого проходит ежегодно 27 марта. 
 
Отметим, что акция не распространятся на интерактивный спектакль «Краденое солнце» и концерт Арт-трио «Вольница». 
 
Билеты по специальной цене можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13 и кассе гипермаркета «Империал» на первом этаже. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: