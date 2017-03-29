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Два дня осталось до окончания «Праздничной недели» в Псковском драмтеатре
30.03.2017 09:58 ПЛН, Псков
Театрально-концертная дирекция напоминает, что акция «Праздничная неделя» в Псковском театре драмы будет длится еще два дня, 30 и 31 марта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в рамках акции любой желающий может приобрести билеты на спектакли мартовской и апрельской афиш со скидкой 20%. Специальное предложение приурочено к Международному дню театра, празднование которого проходит ежегодно 27 марта.
Отметим, что акция не распространятся на интерактивный спектакль «Краденое солнце» и концерт Арт-трио «Вольница».
Билеты по специальной цене можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13 и кассе гипермаркета «Империал» на первом этаже.
Источник: Псковская Лента Новостей
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