Два дня осталось до окончания «Праздничной недели» в Псковском драмтеатре

Театрально-концертная дирекция напоминает, что акция «Праздничная неделя» в Псковском театре драмы будет длится еще два дня, 30 и 31 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в рамках акции любой желающий может приобрести билеты на спектакли мартовской и апрельской афиш со скидкой 20%. Специальное предложение приурочено к Международному дню театра, празднование которого проходит ежегодно 27 марта.

Отметим, что акция не распространятся на интерактивный спектакль «Краденое солнце» и концерт Арт-трио «Вольница».

Билеты по специальной цене можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13 и кассе гипермаркета «Империал» на первом этаже.

Источник: Псковская Лента Новостей