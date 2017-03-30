Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию второго выпуска программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Программа выходит в прямом эфире по пятницам и рассказывает о культуре - обо всем, что можно увидеть и услышать. Ведущие проекта - Артем Татаренко и Дмитрий Волхонов. Гость программы - консультант отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Пскова Елизавета Робина.

Темы очередного выпуска: Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и группа «Калинов Мост»; КВН как часть современной культуры; афиши Пскова и Новгорода.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.

Источник: Псковская Лента Новостей