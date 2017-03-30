Зрительский спрос на билеты в Пскове, Великих Луках и Новгороде изучили специалисты областной филармонии

Зрительский спрос на билеты в Пскове, Великих Луках и Великом Новгороде изучили специалисты областной филармонии. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко.

По его словам, согласно результатам исследования, в Пскове после начала рекламной кампании сразу наблюдается всплеск спроса на билеты, потом небольшое падение и опять всплеск за 2 недели до концерта.

Великолучане долго «ждут» и покупают билеты преимущественно за 2 недели до концерта.

В Великом Новгороде зрители «присматриваются» примерно 2 недели после начала рекламной кампании и уже только потом покупают билеты.

Источник: Псковская Лента Новостей