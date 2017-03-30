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«Дело Луначарского» о Фестивале русской музыки и КВН. ВИДЕО

31.03.2017 15:21 ПЛН, Псков

31 марта в эфир на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел третий выпуск программы «Дело Луначарского».

Программа выходит в прямом эфире по пятницам и рассказывает о культуре - обо всем, что можно увидеть и услышать.

На этот раз ведущие проекта - Артем Татаренко и Дмитрий Волхонов - поговорили о Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и группе «Калинов мост», а также о КВН как части современной культуры.

Гостем программы стала консультант отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Елизавета Робина.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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