31 марта в эфир на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел третий выпуск программы «Дело Луначарского».

Программа выходит в прямом эфире по пятницам и рассказывает о культуре - обо всем, что можно увидеть и услышать.

На этот раз ведущие проекта - Артем Татаренко и Дмитрий Волхонов - поговорили о Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и группе «Калинов мост», а также о КВН как части современной культуры.

Гостем программы стала консультант отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Елизавета Робина.