В ноябре Псковский драмтеатр отправится на гастроли в Сибирь

В ноябре Псковский драмтеатр отправится на гастроли в Сибирь - город Минусинск в Красноярском крае. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 октября сообщила генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

Гастроли состоятся в конце ноября - начале декабря. В это же время минусинский театр приедет в Псков. Пока неясно, какие спектакли отправятся на гастроли, но уже решено, что их будет три - для большой и малой сцены.

Напомним, с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы состоятся гастроли театра имени Ленсовета в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На большой сцене псковского театра пройдут показы постановок «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Билеты еще есть в продаже.

«Большие гастроли» состоятся благодаря Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности, который учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Ежегодная некоммерческая программа Центра «Большие гастроли» - крупнейший гастрольный проект в России.

В рамках программы «Большие гастроли 2017» с мая по ноябрь по всей России проходят самые масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол. В этом году 51 регион и 30 театров принимают участие в программе «Большие гастроли», в рамках которой состоится более 300 показов спектаклей по всей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей