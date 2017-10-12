Почти 900 тысяч рублей получит Псковский театр кукол в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма»

Почти 900 тысяч рублей получит Псковский театр кукол в виде субсидии в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы. Соответствующее распоряжение 14 октября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

В общей сложности средства в размере 220 млн рублей распределены между бюджетами 73 субъектов Федерации. Эти средства пойдут на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением детских и кукольных театров. Средства распределяются с учетом коэффициента выравнивания потребности субъекта Федерации, исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Таким критериям соответствует 148 театров из 73 субъектов Федерации.

Псковская область получит 899,5 тыс рублей.

Такая государственная поддержка регионам предоставляется в первый раз.

Источник: Псковская Лента Новостей