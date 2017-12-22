Около 1,5 тыс детей Псковской области побывали на Губернаторской елке

По решению врио главы региона Михаил Ведерникова в этом году губернаторские елки для детей проходят не только в Пскове, но и в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, зрители праздничных мероприятий - дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники школ-интернатов, учащиеся коррекционных школ, ребята из многодетных и приемных семей, а также победители и номинанты Всероссийского конкурса «Семья года - 2017».

В преддверии Нового года около 1,3 тыс маленьких жителей региона уже стали гостями мероприятия врио губернатора: 700 человек посетили новогоднюю сказку в Пскове и 600 - в Великих Луках. Всего на Губернаторских елках побывают 3 тыс ребят. В Пскове они продлятся до 4 января, в Великих Луках - до 6 января.

Напомним, что Губернаторская елка - ежегодное мероприятие для детей Псковской области, которое проводится в дни празднования Нового года и Рождества Христова. Организаторами праздников выступает администрация Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей