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Областная библиотека приглашает на лекцию об истории псковского театра

18 января в 16.00 Псковская областная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на открытую лекцию о театральной жизни Пскова 20-х годов прошлого века в лицах об актрисе Александре Медведевой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, лекцию прочтет доцент кафедры русской истории, кандидат исторических наук Ирина Никандрова.

Слушатели узнают об истории романса «Я помню вальса звук прелестный», причиной появления которого стала счастливая любовная история.

Автор слов и музыки - Николай Листов - был родом из Пскова из богатой дворянской семьи, получил хорошее образование. Неожиданная встреча на одном из светских балов стала для него судьбоносной. В 1904 году на сцене Народного театра появилась молодая актриса Александра Медведева, она-то и привлекает внимание Николая Листова. Он знакомится с ней, страстно влюбляется. Актриса отвечает ему взаимностью, влюбленные решают пожениться. Но против выступили родители Листова: их сын, дворянин, красавец и провинциальная актриса - страшный позор для их рода. Надо было сделать выбор между любовью и деньгами. Николай Листов выбирает любовь и становится актером провинциального театра и мужем Александры Медведевой.

Встреча с Александрой Медведевой вдохновила Листова на создание романса «Я помню вальса звук прелестный». Написан он был спустя годы, в память о встрече на балу. Николай Листов написал всего один романс, но этого хватило, чтобы его имя навсегда было увековечено в памяти любителей русского романса.

Вход свободный.