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31 января Юлия Пересильд встретится с псковскими студентами и лицеистами

В среду, 31 января, в 15.00 на малой сцене Псковского театра драмы пройдет встреча актрисы и режиссера Юлии Пересильд со студентами колледжа искусств, актерского филиала РГИСИ в Пскове и старшеклассниками псковских лицеев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, после встречи состоится автограф-сессия.

Напомним, режиссер Юлия Пересильд готовит в Псковском драмтеатре спектакль «Каштанка» по Антону Чехова. Премьера запланирована на 7 февраля. 8 февраля спектакль откроет XXV Пушкинский театральный фестиваль.