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Сцена / Новости

Псковичей приглашают сегодня вечером на лекцию о русской литературной классике в современном зарубежном театре

11.02.2018 17:38|ПсковКомментариев: 4

В рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля российский театровед и театральный критик Марина Давыдова прочитает лекцию «Русская литературная классика в современном зарубежном театре». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Что привлекает европейских режиссеров в русских пьесах, и какие метаморфозы они претерпевают на чужбине? И наконец, что такое «постдраматический театр», и насколько конфликтны его отношения с литературной и драматургической классикой? Марина Давыдова обладает уникальным даром легко говорить о сложном, так что ее лекция не разочарует ни книгочеев, ни неофитов.

Марина Давыдова окончила театроведческое отделение ГИТИСа (1988) и аспирантуру Государственного института искусствознания. Кандидат искусствоведения. Преподавала во ВГИКе и РГГУ. В 2001 году под редакцией Давыдовой вышла коллективная монография «Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX—XX вв.»

С 1997 года публикуется как театральный критик: театральный обозреватель газет «Московские новости», «Русский телеграф», «Время новостей», в 2002 году заведовала отделом культуры в газете «Консерватор», затем работала обозревателем газеты «Известия», руководителем театрального отдела сетевого издания Openspace. С 2010 года главный редактор журнала «Театр».

В 2014 назначена программным директором театрального фестиваля Wiener Festwochen 2016 года.

Лекция состоится сегодня, 11 февраля, в 21:00 в Медиахолле Псковского драмтеатра.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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