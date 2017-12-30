Сцена / Новости

«Ура лаборатории Лоевского!» - на Пушкинском фестивале представлен последний эскиз

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина завершила работу театральная лаборатория Олега Лоевского - известного театрального критика, продюсера, организатора ряда театральных проектов и фестивалей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня был представлен последний эскиз - «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь.

Всего за два дня псковичи познакомились с пятью постановками по итогам творческого эксперимента. Каждый эскиз сопровождался обсуждением со зрителями и театральными критиками. Кроме того, после просмотра проходило голосование. Наиболее понравившиеся зрителю эскизы могут превратиться в полноценные спектакли.

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев поблагодарил всех участников лаборатории и режиссёров. «Поставить за три-четыре дня полноценный спектакль тяжело не только физически, но и психологически», - отметил он. Дмитрий Месхиев особо подчеркнул новую ступень в развитии актеров псковского театра, он увидел «более серьёзный театр».

По словам руководителя ТКД, многие из эскизов должны быть доработаны и представлены на сцене. Он также выразил надежду на то, что с каждым годом на эскизы будут приходить все больше зрителей. «Ура лаборатории Лоевского!» - заключил Дмитрий Месхиев.