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Великолукский театр отправится на гастроли в Кимры

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации закончил анализ заявок на межрегиональные гастроли. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском драмтеатре, в список одобренных на 2018 год обменных гастролей вошел театр города Великие Луки.

По условиям программы, за счет средств федерального бюджета оплачиваются расходы на проезд коллектива и транспортировку декораций. Это позволит провести масштабные гастроли с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектаклей.

С 10 по 13 апреля ВДТ впервые отправится в г. Кимры со спектаклями «Учитель танцев» (Лопе де Вега), «Госпожа Метелица» (по произведению Бр. Гримм) и «Старший сын» (А. Вампилов).

А с 24 по 26 апреля Кимрский театр драмы и комедии представит великолучанам свой репертуар: «На бойком месте» (А. Островский), «А может быть ты не робот?» (Э. Тэйлор), «Жила-была сыроежка» (В. Зимин), «Тайна красной ленточки» (Г. Латышева).