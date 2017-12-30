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На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю

На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю «Река Потудань». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, премьера состоится 23 и 24 марта.

Камерный спектакль создан в рамках программы «Пространство эксперимента» и представляет собой попытку молодого режиссера Сергея Чехова найти сценический эквивалент языку великого русского писателя Андрея Платонова.

Сюжет повести «Река Потудань», на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново. Но Платонов организует этот текст, как сложный поток смыслов и мотивов, переплетая языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета.

Для Платонова любовь к женщине синонимична самой жизни: только это чувство становится для героя новой надеждой и спасением.

Балансируя на грани драматического, визуального и физического театра, пользуясь современными технологиями в области медиа и звука, спектакль стремится отобразить хрупкую проницаемость платоновского мира. Находясь в реалиях нашего времени, режиссер Сергей Чехов осмысливает произведение в духе «новой серьезности», не пытаясь иронизировать над идеалами Платонова.

Сергей Чехов - автор спектаклей в Новосибирском театре «Красный факел», Театре под руководством Сергея Афанасьева, «Первом театре», «Асфальт-театре», Новокузнецком драматическом театре, ростовском театре «18+», Калининградском драматическом театре. Поставил спектакль «Столкновение с бабочкой» для Петербургского фестиваля «Точка доступа». Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Лондон» (Новокузнецк) в номинации «Лучшая работа режиссера». Этот же спектакль стал в 2017 году лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

В постановке заняты ведущие мастера псковской сцены - народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и хореограф театра Илона Гончар.

Для зрителей 18+.