Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Простите, Владимир Владимирович
Премьера в театре кукол
Афиша театра на март
Сцену ты создаешь сам
Увидеть мир, несмотря ни на что
Драмтеатр приглашает на экскурсию
Billys Band едет в Псков
Как на сцене девушку душили
ещё Новости 30.12.2017 18:3618 Около 1,5 тыс детей Псковской области побывали на Губернаторской елке 14.03.2018 15:291 Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой 13.03.2018 14:5323 Театрально-концертная дирекция готовит подарок псковичам в День воссоединения Крыма с Россией 13.03.2018 09:5216 На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю 08.03.2018 16:4227 В связи с болезнью артиста в Псковском драмтеатре 9 марта отменен показ спектакля «Метель» 02.03.2018 11:006 Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина отправится на гастроли в Москву
Сцена / Новости

Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой

14.03.2018 15:29|ПсковКомментариев: 1

В преддверии празднования Всемирного дня театра Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дарит псковичам скидки на премьерные спектакли 112-го театрального сезона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, только с 18 по 21 марта можно приобрести билеты на следующие спектакли со скидками:

- Спектакль «Река Потудань» (23-24 марта) - скидка 20%;

- Спектакль «Каштанка» (25 марта) - скидка 50%;

- Спектакль «Отелло» (30 марта) - скидка 50%.

Минимальная стоимость билета составляет 200 рублей.

Напомним, Всемирный день театра (англ. World Theatre Day) - международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
14.03.2018, 15:291 Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой 13.03.2018, 14:5323 Театрально-концертная дирекция готовит подарок псковичам в День воссоединения Крыма с Россией 13.03.2018, 09:5216 На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю 12.03.2018, 19:590 На премьеру спектакля «Гуси-лебеди» приглашает Псковский театр кукол маленьких зрителей
12.03.2018, 18:5224 С успехом прошла в Псковском драмтеатре премьера спектакля «Отелло» 08.03.2018, 16:4227 В связи с болезнью артиста в Псковском драмтеатре 9 марта отменен показ спектакля «Метель» 06.03.2018, 12:258 В районных кинотеатрах Псковской области фильм «Лед» посмотрели свыше 3 тысяч человек 06.03.2018, 10:510 Российский фестиваль анимационного кино приедет в Псков
05.03.2018, 16:350 Кинотеатры из пяти районов Псковской области присоединились к всероссийскому вебинару известного режиссера анимационного кино Сергея Серегина 05.03.2018, 15:192 Пять районов Псковской области «посетили» инопланетяне 02.03.2018, 11:006 Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина отправится на гастроли в Москву 28.02.2018, 17:202 Псковичи смогут услышать произведения великих композиторов в космическом пространстве 8 марта
28.02.2018, 11:131 Псковский симфонический оркестр приглашает псковичей на концерт «Времена года» 28.02.2018, 10:060 Псковские музыканты в составе сводного симфонического оркестра выступят на фестивале «Русская музыка» в Новгороде 27.02.2018, 17:422 Аяко Танабе: Сцену ты создаешь сам 27.02.2018, 15:099 Концерт Ансамбля танца и песни казаков «Багатица», запланированный в Пскове на 1 марта, отменен
27.02.2018, 14:1433 Билеты на премьеру спектакля «Отелло» в Псковском драмтеатре еще есть в продаже 26.02.2018, 17:380 Знаменитый симфонический оркестр приглашает псковичей на концерт 2 марта 26.02.2018, 14:145 Номинант «Золотой маски» поставит на псковской сцене спектакль «Река Потудань» 25.02.2018, 19:4810 Две премьеры готовит Псковский драмтеатр в марте
24.02.2018, 12:022 Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии 23.02.2018, 14:570 Увидеть мир, несмотря ни на что 23.02.2018, 11:080 Два спектакля покажет Псковский театр драмы 23 февраля 22.02.2018, 18:158 Псковские зрители одними из первых увидят новый спектакль Петра Мамонова
21.02.2018, 13:0710 Два спектакля покажет Псковский театр драмы в День защитника Отечества 19.02.2018, 20:1511 Дмитрий Месхиев поблагодарил команду, которая сделала XXV Пушкинский театральный фестиваль 19.02.2018, 17:035 Спектакли XXV Пушкинского театрального фестиваля на сегодня посмотрели более 6 тысяч человек 19.02.2018, 16:283 Гастроли не только по России, но за рубежом ждут Псковский драмтеатр
19.02.2018, 16:072 Четыре спектакля лаборатории Лоевского будут поставлены на псковской сцене 19.02.2018, 15:350 Иммерсивный спектакль «Онегин-жест» организаторы XXV Пушкинского театрального фестиваля считают неудачей 19.02.2018, 15:2616 Дмитрий Месхиев: Наконец-то мы стали делать правильный Пушкинский театральный фестиваль 19.02.2018, 10:370 Итоги XXV Пушкинского театрального фестиваля станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
19.02.2018, 10:340 В Пскове сегодня завершается XXV Пушкинский театральный фестиваль 18.02.2018, 18:047 «Ура лаборатории Лоевского!» - на Пушкинском фестивале представлен последний эскиз 17.02.2018, 14:3727 «Мертвые души» покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского фестиваля 17.02.2018, 13:474 В связи с болезнью артиста показ спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» в Псковском драмтеатре отменяется
17.02.2018, 10:263 В Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского 16.02.2018, 17:585 Выставка работ эстонского художника Навитролла откроется в галерее «ЦЕХ» 22 февраля 16.02.2018, 16:5015 Пять коров, или Сколько получал Пушкин за строчку «Евгения Онегина» 16.02.2018, 14:298 Псковский драмтеатр сам выбрал пьесы для лаборатории Олега Лоевского
16.02.2018, 14:0611 Создатели Пушкинского театрального фестиваля: Мы не разоряем псковский бюджет 16.02.2018, 13:555 Олег Лоевский: Театральная лаборатория на Пушкинском фестивале - это тренинг актерский и режиссерский 16.02.2018, 13:3818 Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля: У нас нет желания устраивать скандалы 16.02.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» о Пушкинском фестивале
16.02.2018, 12:350 С завтрашнего дня в Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского 15.02.2018, 14:074 Ученик Григория Козлова покажет на сцене Псковского театра драмы «Шикарную свадьбу» 15.02.2018, 10:280 Два спектакля и лекция о театральном Пскове ждут сегодня участников XXV Пушкинского театрального фестиваля 14.02.2018, 15:232 Петербургский театр «Мастерская» Григория Козлова закроет юбилейный Пушкинский театральный фестиваль
14.02.2018, 12:0616 «Простите, Владимир Владимирович...» 13.02.2018, 17:320 «Многоликая Россия» представлена в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 13.02.2018, 13:589 «Потому что честные люди...» 13.02.2018, 12:070 Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре»
12.02.2018, 17:573 Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»  12.02.2018, 14:550 Получить скидку на концерт классической музыки смогут псковичи в масленичную неделю 12.02.2018, 13:1617 «Дурацкие дети. Леля и Минька» представлены в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля. ФОТО 12.02.2018, 12:549 Звезда «Бандитского Петербурга» сыграет в эскизе спектакля «Как Зоя гусей кормила» на Пушкинском театральном фестивале
12.02.2018, 09:432 В рамках Пушкинского театрального фестиваля сегодня будет показан спектакль «Месяц в деревне» и прочитана лекция «Русская оперная классики на современной сцене» 11.02.2018, 23:5595 Иду на «ГрозуГрозу» 11.02.2018, 17:384 Псковичей приглашают сегодня вечером на лекцию о русской литературной классике в современном зарубежном театре 10.02.2018, 13:0627 «Пушкин+. "Евгений Онегин"», «ГрозаГроза» и «Ужин с Пушкиным» ждут сегодня зрителей Пушкинского фестиваля в Пскове
10.02.2018, 10:3716 Моноспектакль «Наше все…Бродский» представил Театр Наций в Пскове. ФОТО 10.02.2018, 08:276 Сегодня в России вспоминают Пушкина 09.02.2018, 18:156 Псковский драмтеатр в этом году отправится на «Большие гастроли» 08.02.2018, 19:2738 XXV Пушкинский театральный фестиваль официально открыт
08.02.2018, 18:385 Выставка театральных художников дала старт XXV Пушкинскому театральному фестивалю 08.02.2018, 16:390 Встретить Масленицу с семьей приглашает Псковский театр кукол 08.02.2018, 08:3262 Юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль открывается сегодня в Пскове 07.02.2018, 15:4317 Программа XXV Пушкинского театрального фестиваля
07.02.2018, 14:500 Порядка 13 тысяч школьников и студентов в Псковской области напишут Пушкинский диктант 07.02.2018, 10:534 «Классику в темноте» услышат псковичи 8 марта 07.02.2018, 09:190 «Мертвые души» покажут в рамках Пушкинского фестиваля в Великих Луках 06.02.2018, 21:481 Пушкинский диктант напишут псковские школьники 8 февраля
05.02.2018, 09:157 «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева проведет творческий вечер в Пскове 04.02.2018, 14:3862 У Псковского драмтеатра появилась «Каштанка» 02.02.2018, 15:388 «Дело Луначарского» с Юлией Пересильд. ВИДЕО 02.02.2018, 14:0554 Мы, псковичи, тяжелый народ - Юлия Пересильд
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru