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Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой

В преддверии празднования Всемирного дня театра Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дарит псковичам скидки на премьерные спектакли 112-го театрального сезона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, только с 18 по 21 марта можно приобрести билеты на следующие спектакли со скидками:

- Спектакль «Река Потудань» (23-24 марта) - скидка 20%;

- Спектакль «Каштанка» (25 марта) - скидка 50%;

- Спектакль «Отелло» (30 марта) - скидка 50%.

Минимальная стоимость билета составляет 200 рублей.

Напомним, Всемирный день театра (англ. World Theatre Day) - международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».