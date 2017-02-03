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Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет в псковском клубе «Молоко и Сено»

07.02.2017 16:16 ПЛН, Псков

11 февраля в медиа-холле Театрально-концертной дирекции пройдет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.
 
 
«Диазавр - это фестиваль самодельных диафильмов, а Диазавриада - его путешествие по городам в честь своего 5-летия. На фестивале мы показываем диафильмы, сделанные своими руками, и иногда учим других людей создавать диаистории. За 5 лет существования Диазавр побывал во многих местах: от Петербурга до Казани и Омска, показав больше 100 самодельных диафильмов, выполненных в разных техниках. Мы не показываем "те самые" диафильмы из детства (хоть и любим их, как никто), мы рисуем свои диафильмы и придумываем свои диаистории», - отмечают организаторы.
 
 
Начало фестиваля в 19.00. Вход свободный.
 
 
Подробности о мероприятии в официальных сообщества проекта «Молоко и Сено» в социальных сетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/seno_moloko
 
Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка». Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.
 
Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».
 
Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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