Екатерина Соколова и Андрей Черкасов станут участниками десятого сеанса «Поэтопроектора»

1 апреля в медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится десятый сеанс современной поэзии «Поэтопроектор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», участниками мероприятия станут московские поэты Екатерина Соколова и Андрей Черкасов. Начало встречи в 18.00. Вход свободный.

Подробности о мероприятии в официальных сообщества проекта «Молоко и Сено» в социальных сетях:

Екатерина Соколова - поэт, фотограф. Родилась в 1983 году в Сыктывкаре, живет в Москве. Окончила филологический факультет Сыктывкарского государственного университета (2005) и аспирантуру Института русской литературы РАН (2008). Публиковалась в журналах «Воздух», «Октябрь». «Урал» и др. Лауреат премии «Дебют» (2009), специальной премии «Московский счет» (2014), входила в шорт-лист премии «ЛитератуРРентген» (2008) и премии Андрея Белого (2016). Автор трех книг стихов.

Андрей Черкасов - поэт, художник. Родился в 1987 году в Челябинске, с 2007 года живет в Москве. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (2012), Открытой школы Манеж/МедиаАртЛаб (2015); участник Лаборатории медиапоэзии, член экспертного совета серии «Новые стихи» (издательский проект книжного магазина «Порядок слов»). Финалист поэтической премии «ЛитератуРРентген» в Главной номинации (2008, 2009, 2011), книга стихов «Децентрализованное наблюдение» вошла в шорт-лист Премии Русского Гулливера (2014) и шорт-лист Премии Андрея Белого (2015), лауреат Лесной премии ландшафтного поэтического фестиваля «Пушкинские лаборатории» (2016).

Персональные выставки:

1. Воспоминание о синтаксисе. Челябинск, Галерея современного искусства OkNo, 2013

2. Охота на повседневность. Трофеи. Краснодар, КИСИ, Super gallery, 2014

3. Менее сильные рифмы к слову «утопия» (в соавторстве с Анной Толкачевой). Галерея-мастерская «Сколково», Москва, 2015

4. Отслоение/снятие. Красноярск, Дом кино, 2016

5. Проект «Воплощение». Москва, Музей русского лубка и наивного искусства, 2016

Поэтические книги:

Легче, чем кажется. М.: АРГО-РИСК, 2012

Децентрализованное наблюдение. М.: АРГО-РИСК, 2014

Домашнее хозяйство. Избранное из двух колонок. М.: Tango Whiskyman, 2015

Избранные групповые выставки:

1. Фестиваль медиапоэзии. ММСИ на Петровке, 2014

2. HIGH-TOUCH. ЦСИ Сокол, 2014

3. Размер имеет значение. ГРАУНД на Песчаной, 2014

4. Дом голосов: на полях языка. Музей Москвы, 2015.

5. Помехи в порядке вещей. МВЦ «Рабочий и колхозница», 2015

6. Паноптикум. МГТУ им. Баумана, 2015

7. Транскрипция шума. Государственный Дарвиновский музей, 2015

8. Город изнутри. Галерея «Богородское», 2016

9. .txt. Новое крыло Дома Гоголя, 2016

10. Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром. ГМИИИ им. А. С. Пушкина, 2016-2017

Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка». Напомним, проект предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: гостинице «Октябрьская», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей