Стать актером детской театральной мастерской «Гвозди» можно будет без вступительных испытаний

В этом году у всех желающих появилась возможность стать учеником детской театральной школы-мастерской «Гвозди» без вступительных испытаний.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, с 14 по 26 августа в школе-мастерской будет проходить театральный спецкурс «Маска. Теория и практика». Каждый участник курса сможет поступить в «Гвозди», не проходя творческих конкурсов и вступительных испытаний.

В программе курса:

- изготовление маски своими руками под руководством театрального художника;

- лекции по истории маски;

- актерские тренинги с маской;

- открытый показ на сцене Псковского театра драмы.

Детская театральная школа-мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-концертной дирекции с 2015 года. В школе в разных группах занимаются ребята от 8 до 22 лет. Они проходят тренинги по актерскому мастерству, пластике, сценической речи, занимаются пением, в том числе жестовым, играют в выпускных постановках и сами создают спектакли. Премьеры проходят на большой и малой сценах Псковского театра дамы. С молодыми актерами занимаются профессиональные педагоги и режиссеры, а также искусствовед и психолог.

Школа постоянно растет, несколько раз в год проводит набор в группы.

Подробности и запись на курс по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63.

Больше информации о школе-мастерской «Гвозди»: vk.com/gvozdi_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей