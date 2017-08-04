Театральный спецкурс для детей и подростков «Маска: теория и практика» начнется 14 августа в Псковском театре драмы

Уже в следующий понедельник, 14 августа, в Псковском театре драмы начнется театральный спецкурс для детей и подростков «Маска: теория и практика».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции, курс будет проходить на базе детской театральной школы-мастерской «Гвозди». Для участия в спецкурсе осталось всего пять мест. Занятия будут проводить профессиональные актеры, художник и режиссер. В программу войдут мастер-классы по изготовлению маски своими руками под руководством театрального художника, лекции по истории маски и актерские тренинги с маской. Завершится курс 26 августа открытым показом на сцене Псковского театра драмы.

Чтобы попасть на занятия, необходимо записаться по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63.

Отметим, что у участников курса появится возможность стать учеником детской театральной школы-мастерской «Гвозди» без вступительных испытаний.

Подробнее о школе можно узнать тут>>>

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Источник: Псковская Лента Новостей