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В ТКД стартует цикл лекций «Теории и практики современного искусства»

15 марта в медиахолле Театрально-концертной дирекции в рамках проекта «Ветка» стартует цикл лекций «Теории и практики современного искусства». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте, лектор и автор курса - Мария Удовыдченко, специалист по современному искусству, организатор и куратор международной арт-резиденции ArtPlatz Project, в рамках которой был реализован ряд выставок и образовательных проектов.

С 2013 года организатор и куратор экспериментального проекта для молодых художников «Берег» - первой арт-резиденции с образовательной программой в Крыму и «Ночи Музеев» в Центральном музее Тавриды, Симферополь. Автор цикла лекций «Теории и практики современного искусства» (2016), Севастопольский художественный музей им. М. Крошицкого, Центральный музей Тавриды (Симферополь). С 2017 года куратор образовательной и исследовательской программ Института исследования стрит-арта. Стипендиат Российской Ассоциации Искусствоведов (2015-2016 гг.). Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Курс лекций «Теории и практики современного искусства» знакомит слушателей с историей формирования и развития актуальной художественной практики называемой «современным искусством».

Курс состоит из 11 лекций, разделенных на два блока. В первом блоке, включающем в себя пять лекций, речь пойдет о теоретической базе и контексте современного искусства, его основных направлениях, а также истоках и векторах развития. Лекции второго блока сфокусированы непосредственно на художественных практиках и рассматривают наиболее значимые медиа, находящиеся в арсенале художников эпохи постмодерна.

Программа курса ориентирована на широкую аудиторию, с различным уровнем подготовки. Основная группа слушателей - молодые художники, студенты творческих вузов, все интересующиеся современной культурой.

Цель курса – привлечение внимания молодежи к культуре и искусству, расширение кругозора, включение отдельного региона в российский и мировой художественный контекст.