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Солистки Мариинского театра выступят на юбилее Псковского симфонического оркестра

Солистки Мариинского театра выступят на юбилее Псковского симфонического оркестра

9 декабря в БКЗ филармонии состоится большой концерт, посвященный двадцатилетию крупнейшего симфонического оркестра Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, в...1

Уже на этой неделе в Театрально-концертной дирекции начнутся Новогодние представления и концерты

22.12.2016 11:48 ПЛН, Псков

23 декабря в 11.00 в музее театра драмы имени А.С. Пушкина пройдет традиционная Ёлка с участием Деда Мороза и Снегурочки. Каждый гость получит сладкий подарок. А в 11.30 на большой сцене состоится премьера спектакля «Золушка». В основе сюжета старая добрая сказка Евгения Шварца. Режиссер постановки - Наталья Лапина (Санкт-Петербург). Новогодние Ёлки и показы спектакля «Золушка» продлятся до 4 января 2017 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В областном театре кукол праздничные мероприятия начнутся с 24 декабря. Новогодний хоровод у нарядной ёлки начнется в 10.00. А в 12.00 самые маленькие зрители увидят премьеру спектакля «Новый год с волшебником Гудвином». Новогодние представления продлятся в театре до 7 января.

Меломанов и поклонников танцевальной культуры порадует праздничная программа Псковской областной филармонии.

Так, 24 декабря в Большом концертном зале в 16.00 театр танца «Русские узоры» выступит с новогодней программой «Зимние забавы».

А 27 декабря в 14.00 в БКЗ состоится музыкальное путешествие по миру новогодних мелодий. Главный симфонический оркестр Псковской области приглашает юных слушателей на концерт «В Новый год с оркестром вокруг Света».

29 декабря состоится Новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков». В программе прозвучат романсы из кинофильмов Эльдара Рязанова, шлягеры 80-х и строки из бессмертных произведений Гумилева, Пастернака и Блока.

И в светлый праздник Рождества 7 января состоится «Мультконцерт». Симфонический оркестр исполнит мелодии из мультипликационных лент.

Подробная афиша всех мероприятий на сайтах филармониидрамтеатра и театра кукол.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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