Состоялась премьера спектакля «Золушка» в Псковском драмтеатре. ФОТО

23 декабря на большой сцене Псковского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Золушка» (ФОТОРЕПОРТАЖ). В основе сюжета старая добрая сказка Евгения Шварца. Режиссер постановки - Наталья Лапина (Санкт-Петербург). Новогодние Ёлки и показы спектакля «Золушка» продлятся до 4 января 2017 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Приобрести билеты на новогодние представления можно на сайте театра.

Спектакль «Золушка» в исполнении артистов Псковского драмтеатра - это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом.

Композитор - Борис Бирман, известный псковичам, как автор и режиссер лирической комедии по рассказам Сергея Довлатова «Человек, обреченный на счастье», создал для спектакля необычные и невероятно красивые мелодии, под аккомпанемент которых актеры театра исполнят оригинальные песни.

Традиционно, в новогодние праздники предварять показы спектакля будет праздник у Елки с Дедом Морозом, Снегурочкой. Каждый гость получит сладкий подарок.

Спектакль для семейного просмотра. Для зрителей 6+.

Источник: Псковская Лента Новостей