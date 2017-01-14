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Сегодня в театре кукол зрители увидят спектакль «Любопытный слоненок»

15.01.2017 10:46 ПЛН, Псков

15 января, в воскресенье в театре кукол зрители увидят спектакль «Любопытный слоненок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции.

Наивный и добрый Слоненок был страшно любопытен. Отправляясь в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностями, но и новыми полезными встречами, наш герой, познаёт мир и все-таки, находит ответы на интересующие его вопросы. Путешествие в Африку в псковском театре будет совершенно безопасным. В него приглашают отправиться всех, кому уже исполнилось 3 года.

Режиссёр Александр Заболотный, художник Евгений Бондаренко.

Начало спектакля в 12.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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