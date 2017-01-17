«Пиковую даму» в Псковском драмтеатре интересно смотреть с разных точек - актеры

Спектакль «Пиковая дама» в Псковском драмтеатре интересно смотреть с разных точек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 17 января высказал исполнитель роли Германа Денис Золотарев.

Московский режиссер Юрий Печенежский, по его мнению, интересно использует пространство малой сцены театра, поэтому спектакль интересно будет смотреть с разных точек.

По мнению актера Камиля Иблеева, малая сцена создает 4D-эффект, поскольку используется все пространство. На большой сцене, уверен он, добиться этого непросто. «Материал мистический, интимный, как раз для малой сцены», - добавил он.

Актеры также рассказали о своей работе с заслуженной артисткой России Миррой Горской, которая исполняет роль графини. «Для меня это восторг. Человек потрясающий. Она приходит на площадку, и становится очень уютно. Я без ума от Мирры Александровны», - признался актер Денис Кугай.

«Нам удается использовать ее настоящую органику. Она по-настоящему графиня», - отметил Денис Золотарев и признался, что с трепетом относился к финальной с ней сцене, но она его поддерживала.

Камиль Иблеев добавил, что с трепетом к ней относится вся труппа, а она отвечает актерам взаимностью - заботой и вниманием.

«Классная творческая атмосфера царит на площадке. Очень много юмора. Только такие отношения между режиссером и артистами способны создать что-то стоящее», - высказал свое мнение Алексей Пучков.

Напомним, 4 и 6 февраля в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама».

Постановка создана в жанре драматической мистификации. «Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в труппе театра с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие.

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведет скромную жизнь и копит состояние, он даже не берет в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.

Режиссер - Юрий Печенежский (Москва). Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет.

Добавим, что спектакль войдет в репертуар Псковского драмтеатра. Планируется, что после фестиваля следующий показ «Пиковой дамы» состоится уже в конце февраля.