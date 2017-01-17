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Первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят» состоялся в Псковском драмтеатре

19.01.2017 14:07 ПЛН, Псков

18 января в музее Псковского драмтеатра прошел первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в этом необычном действе разыгрываются «в лицах» произведения знаменитого русского баснописца Ивана Крылова.
 
 
Все присутствующие подключаются к процессу игры. Начинается представление с особой разминки, в которой могут принимать участие зрители.
 
 
В проекте представлены несколько произведений, которые разыгрываются по очереди. Последовательность исполнения в игровой форме предлагают выбрать зрителям. Каждая басня - это сценический этюд, театр одного актера. 
 
 
«Как в баснях говорят» - своеобразный внеклассный урок русской классической литературы.
 
Автор проекта - заслуженный артист РФ Сергей Попков. В представлении также задействованы актеры труппы Андрей Атабаев, Екатерина Миронова и Мария Петрук.
 
Продолжительность - 50 минут.
 
Для зрителей старше 6 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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