Первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят» состоялся в Псковском драмтеатре

18 января в музее Псковского драмтеатра прошел первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в этом необычном действе разыгрываются «в лицах» произведения знаменитого русского баснописца Ивана Крылова.

Все присутствующие подключаются к процессу игры. Начинается представление с особой разминки, в которой могут принимать участие зрители.

В проекте представлены несколько произведений, которые разыгрываются по очереди. Последовательность исполнения в игровой форме предлагают выбрать зрителям. Каждая басня - это сценический этюд, театр одного актера.

«Как в баснях говорят» - своеобразный внеклассный урок русской классической литературы.

Автор проекта - заслуженный артист РФ Сергей Попков. В представлении также задействованы актеры труппы Андрей Атабаев, Екатерина Миронова и Мария Петрук.

Продолжительность - 50 минут.

Для зрителей старше 6 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей