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Первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят» состоялся в Псковском драмтеатре
19.01.2017 14:07 ПЛН, Псков
18 января в музее Псковского драмтеатра прошел первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в этом необычном действе разыгрываются «в лицах» произведения знаменитого русского баснописца Ивана Крылова.
Все присутствующие подключаются к процессу игры. Начинается представление с особой разминки, в которой могут принимать участие зрители.
В проекте представлены несколько произведений, которые разыгрываются по очереди. Последовательность исполнения в игровой форме предлагают выбрать зрителям. Каждая басня - это сценический этюд, театр одного актера.
«Как в баснях говорят» - своеобразный внеклассный урок русской классической литературы.
Автор проекта - заслуженный артист РФ Сергей Попков. В представлении также задействованы актеры труппы Андрей Атабаев, Екатерина Миронова и Мария Петрук.
Продолжительность - 50 минут.
Для зрителей старше 6 лет.
Источник: Псковская Лента Новостей
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