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Спектакль «Человек, обреченный на счастье» можно будет посмотреть в Псковском драмтеатре сегодня

22.01.2017 09:07 ПЛН, Псков

Спектакль «Человек, обреченный на счастье» увидят зрители в Псковском театре драмы в воскресенье, 22 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре драмы, этот ироничный спектакль, названный словами автора: «Человек, обреченный на счастье», вмещает массу людей, событий и мест. Режиссер постановки Борис Бирман из Петербурга задает динамичный ритм, виртуозные актеры мгновенно перевоплощаются в персонажей С. Довлатова.
 
 
В центре стремительного калейдоскопа — сам автор. Мечущийся и сомневающийся, талантливый и неустроенный, выпивающий, чтобы уйти от пасмурной действительности, противостоящий, тихо бунтующий, и в то же время, порой идущий на компромиссы, также, как все, стремящийся к простому человеческому счастью.
 
 
Сквозная тема постановки — творческий человек в окружающем его мире абсурда. О времени, о быте и поэзии, о любви и литературе, и о любви к литературе, о России и Америке. А в целом о нас с вами. Спектакль без назидания, но и без «хэппи энд» в финале.
 
 
В постановку вошли истории из повестей и рассказов С. Довлатова «Хочу быть сильным», «Встретились — поговорили», «Когда-то мы жили в горах», «Компромисс», «Заповедник», «Марш одиноких», «Наши», «Чемодан», и др.
 
Действие спектакля переносит нас в Ленинград и Таллин, Пушкинский заповедник и Нью-Йорк, в старый Тифлис и в горное село на Кавказе.
 
В главной роли актер Всеволод Цурило, приглашенный из Петербурга.
 
В спектакле также заняты: народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженные артисты РФ Сергей Попков и Виктор Яковлев, артисты Ангелина Аладова, Андрей Атабаев, Валентина Банакова, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Мария Петрук, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Тишкова, Наталья Петрова.
 
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.
 
Для зрителей 16+.

Источник: Псковская Лента Новостей



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