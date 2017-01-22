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«Приключения Чиполлино» увидят сегодня маленькие зрители Псковского драмтеатра
28.01.2017 09:36 ПЛН, Псков
Музыкальный спектакль «Приключения Чиполлино» режиссера Александра Кладько покажут сегодня в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина. История о никогда не унывающем мальчике-луковке Чиполлино и его верных друзьях – Редисочке, Земляничке, графе Вишенке и других овощах и фруктах понравиться и дошкольникам и учащимся младшей школы, и их родителям.
В спектакле много музыки, герои поют свои песни на мелодии известных итальянских хитов. Яркие красочные декорации и необычные костюмы, детективная погоня, современные ритмы и трюковые номера – все это режиссер Александр Кладько смело использует в постановке, которая никого не оставит равнодушным.
Спектакль состоится в 12.00. Для зрителей 6+.
Источник: Псковская Лента Новостей
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