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«Черное молоко» снова покажут в Псковском драмтеатре

31.01.2017 09:56 ПЛН, Псков

18 февраля в 18.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится второй показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.
 
 
Премьера «Черного молока…» состоялась 30 ноября 2016 года и прошла при аншлаге. Специально на премьерный показ из Петербурга приехала известный театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПБГАТИ) Юлия Клейман, которая высоко оценила постановку и актерскую игру. Отметим, что работа также получила большое количество положительных отзывов от зрителей. 
 
По сюжету немецкий подросток Томас попадает на экскурсию в мемориал Освенцима; после увиденного мир в его глазах больше не будет прежним, а цифры в учебниках - бессмысленными. Он испытывает шок такой степени, что сжигает свой паспорт и начинает стыдиться того, что он немец. Пьесу написал австриец Хольгер Шобер, в Псковском театре драмы ее поставила талантливый режиссер, руководитель детской театральной мастерской «Гвозди» Евгения Львова («Кентервильское привидение», «Вот это вещь!»). 
 
 
После спектакля обязательно состоится дискуссия с режиссером и актерами. У зрителей будет возможность поделиться впечатлениями от увиденного и задать вопросы создателям постановки. 
 
Постановка рекомендована для зрителей старше 12 лет. Перевод Александра Филиппова-Чехова. Перевод стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти» Анны Глазовой. В спектакле заняты: Денис Кугай, Анжелика Иномова, Алексей Довбаш.
 
Продолжительность: 1 час 10 минут. Билеты уже в продаже

Источник: Псковская Лента Новостей



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