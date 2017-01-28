«Черное молоко» снова покажут в Псковском драмтеатре

18 февраля в 18.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится второй показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Премьера «Черного молока…» состоялась 30 ноября 2016 года и прошла при аншлаге. Специально на премьерный показ из Петербурга приехала известный театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПБГАТИ) Юлия Клейман, которая высоко оценила постановку и актерскую игру. Отметим, что работа также получила большое количество положительных отзывов от зрителей.

По сюжету немецкий подросток Томас попадает на экскурсию в мемориал Освенцима; после увиденного мир в его глазах больше не будет прежним, а цифры в учебниках - бессмысленными. Он испытывает шок такой степени, что сжигает свой паспорт и начинает стыдиться того, что он немец. Пьесу написал австриец Хольгер Шобер, в Псковском театре драмы ее поставила талантливый режиссер, руководитель детской театральной мастерской «Гвозди» Евгения Львова («Кентервильское привидение», «Вот это вещь!»).

После спектакля обязательно состоится дискуссия с режиссером и актерами. У зрителей будет возможность поделиться впечатлениями от увиденного и задать вопросы создателям постановки.

Постановка рекомендована для зрителей старше 12 лет. Перевод Александра Филиппова-Чехова. Перевод стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти» Анны Глазовой. В спектакле заняты: Денис Кугай, Анжелика Иномова, Алексей Довбаш.

в продаже. Продолжительность: 1 час 10 минут. Билеты уже

Источник: Псковская Лента Новостей