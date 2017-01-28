Состоялась премьера спектакля «Золушка» в Псковском драмтеатре. ФОТО23 декабря на большой сцене Псковского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Золушка» (ФОТОРЕПОРТАЖ). В основе сюжета старая добрая сказка Евгения Шварца. Режиссер постановки - Наталья Лапина (Санкт-Петербург)......72
22.01.2017 09:07 Спектакль «Человек, обреченный на счастье» можно будет посмотреть в Псковском драмтеатре сегодня5
19.01.2017 14:07 Первый в 2017 году показ интерактивного проекта «Как в баснях говорят» состоялся в Псковском драмтеатре1
«Черное молоко» снова покажут в Псковском драмтеатре
31.01.2017 09:56 ПЛН, Псков
18 февраля в 18.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится второй показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.
Премьера «Черного молока…» состоялась 30 ноября 2016 года и прошла при аншлаге. Специально на премьерный показ из Петербурга приехала известный театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПБГАТИ) Юлия Клейман, которая высоко оценила постановку и актерскую игру. Отметим, что работа также получила большое количество положительных отзывов от зрителей.
По сюжету немецкий подросток Томас попадает на экскурсию в мемориал Освенцима; после увиденного мир в его глазах больше не будет прежним, а цифры в учебниках - бессмысленными. Он испытывает шок такой степени, что сжигает свой паспорт и начинает стыдиться того, что он немец. Пьесу написал австриец Хольгер Шобер, в Псковском театре драмы ее поставила талантливый режиссер, руководитель детской театральной мастерской «Гвозди» Евгения Львова («Кентервильское привидение», «Вот это вещь!»).
После спектакля обязательно состоится дискуссия с режиссером и актерами. У зрителей будет возможность поделиться впечатлениями от увиденного и задать вопросы создателям постановки.
Постановка рекомендована для зрителей старше 12 лет. Перевод Александра Филиппова-Чехова. Перевод стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти» Анны Глазовой. В спектакле заняты: Денис Кугай, Анжелика Иномова, Алексей Довбаш.
Продолжительность: 1 час 10 минут. Билеты уже в продаже.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиПо теме: