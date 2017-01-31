Псковский театр кукол готовится к премьере спектакля «Царевна-лягушка»

24, 25 и 26 февраля в 12.00 и 14.00 в Псковском театре кукол будет проходить народное празднование Масленицы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, по сложившейся традиции праздник будет состоять из двух частей: театрализованная «Масленица» на сцене театра с задорными танцами, шутками, играми и потешками, а затем премьера спектакля «Царевна-лягушка» (спектакль для детей от 3-х лет). Волшебная история о чудесных приключениях царского сына и Василисы Прекрасной.

«И, конечно же, каждого гостя ждет сладкое угощение», - пообещали в театре.

Цена билета 220 рублей. Купить билет можно онлайн http://orbilet.ru/event/2227

Источник: Псковская Лента Новостей