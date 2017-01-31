Ивар Калныньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсон покажут в Пскове спектакль «Ежик в тумане»

11 марта в 18.00 в БКЗ филармонии состоится псковская премьера спектакля «Ежик в тумане», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эта веселая и музыкальная постановка создана по рассказам выдающегося российского писателя Сергея Козлова. Премьера спектакля с участием звезд театра и кино Ивара Калныньша, Арниса Лицитиса и Мартиньша Вилсона в рижском Доме Москвы была сыграна 26 февраля 2016 года. Для этой работы актеры впервые объединились на театральной сцене. Идея создания спектакля принадлежит Мартинышу Вилсону, знакомому отечественному зрителю по ролям в фильмах «Мираж» и «Интердевочка».

Ивар Калныньш - выпускник Латвийской консерватории (театральный факультет). Огромную популярность принесла артисту одна из его первых ролей в фильме «Театр», в котором его партнершей была выдающаяся актриса Вия Артмане. Актер снялся в более чем 130 фильмах, среди которых «Зимняя вишня», «Маленькие трагедии», «Сильва», «Не стреляйте в белых лебедей», «Взбесившийся автобус», «ТАСС уполномочен заявить», «Дронго», «Тайны дворцовых переворотов». Долгие годы был ведущим актером крупнейшего в Риге Художественного театра «Дайлес».

Арнис Лицитис снялся почти в 170 фильмах. Знаком российскому зрителю по фильмам «Воры в законе», «Узник замка Иф», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Богач, бедняк», «Долгая дорога в дюнах». Является ведущим актером Рижского театра русской драмы. В январе этого года в московском Доме кино с большим успехом прошел юбилейный вечер Арниса Лицитиса.

Мартиныш Вилсонс снялся более чем в 50 фильмах, в том числе «Мираж», «Интердевочка», «Фанат», «Морской волк», «Золото скифов», «Сын за отца», «Как я стал русским». Обрел невероятную популярность после своей первой главной роли в кино - в приключенческой ленте «Мираж». Сегодня много работает в различных театрах.

Билеты на спектакль уже в продаже. Их можно купить в кассе БКЗ или онлайн на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей