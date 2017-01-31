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Звезды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская выступят на псковской сцене

15.02.2017 17:30 ПЛН, Псков

9 марта в 19.00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ спектакля «Люби меня, как я тебя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эта лирическая комедия создана по одноименной повести Владимира Крупина. Главные роли исполняют звезды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская.

Это постановка об истории влюбленных. Из-за стечения обстоятельств они теряют друг друга на двадцать с лишним лет, но понимают, что совершили страшную ошибку. Глубокие переживания героев никого не оставят равнодушным. Зрителей ждет порция доброго юмора, блестящая игра любимых актеров и неожиданные сюжетные повороты.

Билеты приобретайте в кассах театра или онлайн на сайте

Источник: Псковская Лента Новостей



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