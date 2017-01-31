Псковский театр кукол готовится к премьере спектакля «Царевна-лягушка»24, 25 и 26 февраля в 12.00 и 14.00 в Псковском театре кукол будет проходить народное празднование Масленицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, по сложившейся...
Звезды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская выступят на псковской сцене
9 марта в 19.00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ спектакля «Люби меня, как я тебя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Эта лирическая комедия создана по одноименной повести Владимира Крупина. Главные роли исполняют звезды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская.
Это постановка об истории влюбленных. Из-за стечения обстоятельств они теряют друг друга на двадцать с лишним лет, но понимают, что совершили страшную ошибку. Глубокие переживания героев никого не оставят равнодушным. Зрителей ждет порция доброго юмора, блестящая игра любимых актеров и неожиданные сюжетные повороты.
Билеты приобретайте в кассах театра или онлайн на сайте.
Источник: Псковская Лента Новостей