Звезды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская выступят на псковской сцене

9 марта в 19.00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ спектакля «Люби меня, как я тебя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эта лирическая комедия создана по одноименной повести Владимира Крупина. Главные роли исполняют звезды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская.

Это постановка об истории влюбленных. Из-за стечения обстоятельств они теряют друг друга на двадцать с лишним лет, но понимают, что совершили страшную ошибку. Глубокие переживания героев никого не оставят равнодушным. Зрителей ждет порция доброго юмора, блестящая игра любимых актеров и неожиданные сюжетные повороты.

Билеты приобретайте в кассах театра или онлайн на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей