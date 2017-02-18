Псковский драмтеатр сегодня ждет зрителей на спектакли «Краденое солнце» и «Клинический случай»

Два спектакля будут показаны сегодня, 19 февраля, в Псковском драмтеатре. В 12.00 в фойе театра начнется сказка «Краденое солнце».

В этом спектакле маленьких зрителей ожидают настоящие приключения и чудеса.

Режиссер необычного действа Александра Мамкаева (Санкт-Петербург) соединяет три стихии: музыкальную, живописную и драматическую, на глазах у зрителей создавая сказку.

На экране оживают обитатели сказочного леса, пространство наполняется причудливыми звуками: вместе с актерами дети начинают сочинять старую добрую сказку на новый лад.

Художник создает образы персонажей сказки с помощью разных материалов и техник - красок, карандашей, коллажей, пластилина, теней, используется метод radymade. Музыкант Борис Никитин использует не только классический набор духовых, ударных, но и уникальные рукотворные инструменты, созданные для спектакля. В ролях художника и рассказчиков выступают актеры театра Евгения Львова, Валентина Банакова, Денис Золотарев.

В этом живом и активном спектакле дети, участники и сотворцы происходящего действа, научатся побеждать собственные страхи, сопереживать другим существам, развивать воображение и фантазию. Спектакль «Краденое солнце» - уникальное театрализованное образовательное представление, в котором разрабатывается новая модель социально-активного театра.

На Большой сцене в 18.00 начнется спектакль «Клинический случай» - невросценическая комедия положений в двух действиях.

Если вы хотите беззаботно провести вечер и от души посмеяться, посмотрите новую постановку Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Клинический случай». Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни.

Герой захватывающей истории, врач лондонской клиники Дэвид Мортимер, в преддверии Рождества попадает в фарсовую ситуацию: в решительный момент карьеры, он узнает нечто такое, о чем должен был узнать еще 18 лет назад!

Положение усугубляется тем, что Дэвид готовит очень важную речь, а его постоянно отвлекают. Как скрыть давнюю интрижку с медсестрой от ревнивой жены и любопытных коллег? Остается один выход — выкручиваться и врать!

Он врет так вдохновенно и виртуозно, что и сам уже верит в свою ложь. Один за другим персонажи вовлекаются в самые забавные и комичные ситуации. Чем же закончится эта невероятная ситуация?

Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств - был и остается любимым жанром зрителей всех времен.

В спектакле заняты народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Сергей Попков, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, артисты Андрей Атабаев, Илона Гончар, Камиль Иблеев, Екатерина Миронова, Ксения Тишкова, Максим Плеханов, Алексей Пучков, Роман Сердюков.

Постановка Александра Кладько.

Источник: Псковская Лента Новостей