Псковский театр кукол готовится к премьере спектакля «Царевна-лягушка»24, 25 и 26 февраля в 12.00 и 14.00 в Псковском театре кукол будет проходить народное празднование Масленицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, по сложившейся...
«Золушку» покажут сегодня в Псковском драмтеатре
Волшебную сказку для детей и взрослых по пьесе Евгения Шварца «Золушка» покажут сегодня в Псковском драмтеатре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль начнется в 15.00 на большой сцене.
Спектакль «Золушка» в исполнении артистов Псковского драмтеатра - это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом.
Композитор - Борис Бирман, известный псковичам, как автор и режиссер лирической комедии по рассказам Сергея Довлатова «Человек, обреченный на счастье», создал для спектакля необычные и невероятно красивые мелодии, под аккомпанемент которых актеры театра исполнят оригинальные песни.
Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассе.
Спектакль для семейного просмотра. Для зрителей 6+.
Источник: Псковская Лента Новостей