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«Золушку» покажут сегодня в Псковском драмтеатре

18.02.2017 11:04 ПЛН, Псков

Волшебную сказку для детей и взрослых по пьесе Евгения Шварца «Золушка» покажут сегодня в Псковском драмтеатре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль начнется в 15.00 на большой сцене.

Спектакль «Золушка» в исполнении артистов Псковского драмтеатра - это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом.

Композитор - Борис Бирман, известный псковичам, как автор и режиссер лирической комедии по рассказам Сергея Довлатова «Человек, обреченный на счастье», создал для спектакля необычные и невероятно красивые мелодии, под аккомпанемент которых актеры театра исполнят оригинальные песни.

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассе.

Спектакль для семейного просмотра. Для зрителей 6+.

Источник: Псковская Лента Новостей



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