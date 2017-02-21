Комедию «Безумный день, или женитьба Фигаро» увидят псковичи сегодня на большой сцене псковского драмтеатра

Комедию «Безумный день, или женитьба Фигаро» увидят псковичи сегодня, 26 февраля, на большой сцене псковского театра драмы, сообщается на сайте учреждения.

Коллизия пьесы проста. Граф Альмавива, великий коррехидор Андалусии, чьи чувства к собственной супруге давно охладели, воспылал страстью к невесте своего камердинера Фигаро. Единственный путь для удовлетворения своей страсти видится ему в возможности воспользоваться правом первой ночи. Это средневековое право сеньора, позволявшее ему провести с невестой своего крестьянина первую брачную ночь, во времена Бомарше и Людовика XVI казалось чем-то из ряда вон выходящим, что придает основному конфликту еще большую остроту. Фигаро и его невеста Сюзанна, прознав про намерения графа, решают помешать патрону воплотить их в жизнь, а заодно и проучить его.

Но главный секрет успеха, конечно, в характере главного героя: талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но он полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное - он влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги…

В Псковском драмтеатре спектакль поставил петербургский режиссер Олег Молитвин, он уже известен псковичам по постановкам «Скупой» и «Божьи коровки возвращаются на землю». По его словам, многие оригинальные сцены спектакля преобразились благодаря совместным с актёрами находкам.

«В спектакле много самостоятельных актёрских работ, находок, придумок, которые привносились и сочинялись на репетициях. Потом мы что-то отстраняли, что-то добавляли, то есть процесс был творческий, двухсторонний, совместный. Мне интересно работать с псковской труппой, нам вместе работается продуктивно», - подчеркнул Олег Молитвин.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» — яркий и красивый спектакль - комедия, полная юмора, лёгкой иронии и жизнелюбия.

Премьера спектакля с большим успехом прошла 15 и 16 октября 2015 года.

Продолжительность 2 часа 45 минут с двумя антрактами. Для зрителей 16+

Режиссёр-постановщик: Олег Молитвин

Художник-постановщик: Екатерина Малинина

Художник по свету: Александр Иванов

Для зрителей 16+.

Начало в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей