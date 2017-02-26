На другого Чехова приглашает Псковский драмтеатр в эти выходные. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 28 февраля сообщил режиссер, худрук Псковского драмтеатра Александр Кладько.

Напомним, 4 и 5 марта на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Чехова.

Режиссер постановки – художественный руководитель театра Александр Кладько. Спектакль объединяет ранние произведения Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.

Режиссер рассказал, что перебирал много ранних рассказов Антона Чехова, остановился только на двух - «Предложение» и «Свадьба». «Может быть, мы еще к нему вернемся. Мне кажется, что рассказы Чехова редко ставятся, а там "россыпь самоцветов"», - отметил Александр Кладько.

По его мнению, есть большая разница между Чеховым и Чехонте. «Если нам это придется по вкусу, то мы еще вернемся к его рассказам. Все рассказы тематически очень разные», - сказал режиссер и предположил, что театр еще поэкспериментирует с Чеховым.

Худрук подчеркнул, что зритель идет на другого Чехова, на Антошу Чехонте. «Важно, чтобы в названии жанр уже просвечивал», - добавил режиссер. Название - это фраза персонажа из произведения. «У Чехова даже в смешных вещах есть грустинка, доля абсурда. Это очень сложная палитра», - добавил А. Кладько.

Постановка предназначена для аудитории старше 12-ти лет.

Художник спектакля – Заслуженный художник РФ Александр Стройло. В спектакле занят блестящий актерский состав - народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.