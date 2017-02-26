Актеры Псковского драмтеатра рассказали о ролях в новом спектакле «Позвольте вам выйти вон!»

Актеры Псковского драмтеатра на пресс-конференции 28 февраля рассказали о ролях в новом спектакле «Позвольте вам выйти вон!» по ранним произведениям Антона Чехова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Екатерина Миронова, по словам режиссера Александра Кладько, играет молчаливую невесту. «Артистке придется сочинять роль вместе с Чеховым, находя ее в собственным таланте», - отметил худрук.

«Эта роль необычна для меня. Обычно у меня много текста, а здесь нужно играть внутренними состояниями. Постоянный внутренний монолог», - пояснила Екатерина Миронова.

По словам Александра Кладько, актриса все играет глазами. В постановке, заметил он, есть сюрприз. «Мы не идем против Чехонте, а хулиганим, исходя из его логики», - добавил режиссер.

Заслуженный артист РФ Виктор Яковлев играет так называемого «свадебного генерала», человека, не очень нужного, человека, которым мало кто по-настоящему интересуется. Сложность в его роли, заметил В. Яковлев, - увидеть в человеке личность.

Говоря об актуальности Чехова, Александр Кладько отметил, что он пишет о бытовых вещах, но провоцирует «выходить на образ». Сначала, признался режиссер, спектакль задумывался как «витаминка для Пскова в плохую погоду», «но автор спровоцировал на внежанровые обобщения, на выход Чехонте в Чехова». Александр Кладько добавил, что, по его мнению, этот спектакль будет хорошо дополнять «Ионыча».

Название постановки - «Позвольте вам выйти вон!» - красивая фраза с «претензией на интеллигентность». Все герои спектакля также пытаются казаться благородными, но таковыми не являются.

Напомним, 4 и 5 марта на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Чехова - «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».

Режиссер постановки – художественный руководитель театра Александр Кладько. Спектакль объединяет ранние произведения Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.

Постановка предназначена для аудитории старше 12-ти лет.

Художник спектакля – Заслуженный художник РФ Александр Стройло. В спектакле занят блестящий актерский состав - народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в кассах театра на улице Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал», а также на официальном сайте организатора онлайн.

Источник: Псковская Лента Новостей