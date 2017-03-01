Нонна Гришаева и Егор Бероев сыграют в Пскове «Варшавскую мелодию»

23 марта на сцене БКЗ Псковской филармонии выступят Заслуженная артистка России Нонна Гришаева и актер Егор Бероев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, актеры исполняют главные роли в спектакле «Варшавская мелодия».

Это история о нежной и хрупкой любви между студенткой консерватории из Польши и бывшим военным, чье счастье разрушил многострадальный запрет на браки с иностранцами, вперемешку с личными тревогами и страстями. В основе сюжета одноименная пьеса Леонида Зорина, созданная им в середине прошлого века.

Первая постановка «Варшавской мелодии» была создана режиссером Рубеном Симоновым в Государственном академическом театре имени Вахтангова. Тогда в спектакле участвовали два актера - Юлия Борисова и Михаил Ульянов.

Изначально пьеса Леонида Зорина называлась «Варшавянка». Рубен Симонов, начав репетиции на сцене театра Вахтангова, столкнулся с противодействием цензоров, которые отказывались ставить гриф «разрешено» до тех пор, пока из спектакля не уберут информацию об указе от 15 февраля 1947 года. Режиссеру все же удалось сохранить ключевые фрагменты пьесы, но ее название пришлось поменять - спектакль назвали «Варшавской мелодией».

Впервые «Варшавская мелодия» с участием Нонны Гришаевой была поставлена в Одессе пять лет назад. Тогда актриса не только сыграла в пьесе, но и выступила как продюсер.

В одном из интервью Нонна Гришаева рассказала, что всегда мечтала играть Гелю в «Варшавской мелодии», но ее мечта долгое время была несбыточной.

«В своем родном городе Одессе пришла в ТЮЗ, увидела, в каком плачевном он состоянии, и решила, что можно не только свою мечту исполнить, но и театру помочь. Поэтому я выступила меценатом, пригласила режиссера Сергея Михайловича Дубровина, который был моим первым педагогом по актерскому мастерству, и мы поставили этот спектакль…», - рассказала Нонна Гришаева газете «Пульс UK».

23 марта псковские зрители увидят обновленную версию постановки, премьера которой состоялась 26 сентября 2016 года. Несомненным украшением спектакля станут песни послевоенной эпохи в исполнении Нонны Гришаевой.

официальном сайте БКЗ. Билеты на спектакль еще в продаже. Их можно приобрести в кассе филармонии (Некрасова, 24). Онлайн покупка возможна на

Источник: Псковская Лента Новостей