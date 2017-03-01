Премьеру спектакля «Позвольте вам выйти вон!» представит сегодня Псковский драмтеатр

Сегодня, 4 марта, на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, постановка создана по ранним произведениям Антона Чехова «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».

Режиссер постановки – художественный руководитель театра Александр Кладько. Спектакль объединяет ранние произведения Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.

Постановка предназначена для аудитории старше 12 лет. Художник спектакля – заслуженный художник РФ Александр Стройло.

В спектакле занят блестящий актерский состав - народный артист РФ Юрий Новохижин, народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ксения Хромова, Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Анна Шуваева, Андрей Атабаев, Денис Кугай.

Спектакль был поставлен буквально за полтора месяца. Худрук, режиссер Александр Кладько надеется, что новый спектакль Псковского драмтеатра научит зрителей развязывать трудные узелки. По его мнению, в мире растет популярность Антона Чехова: «Чем в мире становится невыносимее, тем, видимо, на подсознательном уровне появляется жажда тонких взаимоотношений». «Чехов широк, очень многозначен, неоднозначен. Он заставляет на вещи смотреть сложно. Есть проблемы, которые просто не решаются. Есть вещи, которые требуют терпения и времени, кропотливого разматывания узелка. Надеюсь, что нас не занесло с шутками, и вы будете не только развлекаться. Надеюсь, что на какой-то момент человек увидит себя со стороны и научится развязывать трудные узелки», - сказал режиссер.

Начало спектакля в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей