Фееричный спектакль балета «TODES» состоялся в Пскове. ФОТО

3 марта в БКЗ Псковской областной филармонии состоялась премьера нового фееричного спектакля «Мы» балета Аллы Духовой «TODES», не имеющего аналогов (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования «TODES», это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцем.

Источник: Псковская Лента Новостей