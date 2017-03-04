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Фееричный спектакль балета «TODES» состоялся в Пскове. ФОТО

05.03.2017 19:05 ПЛН, Псков

3 марта в  БКЗ Псковской областной филармонии состоялась премьера нового фееричного спектакля «Мы» балета Аллы Духовой «TODES», не имеющего аналогов (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования «TODES», это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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