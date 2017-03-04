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«Золушку» покажут в Псковском драмтеатре 11 марта

09.03.2017 10:42 ПЛН, Псков

11 марта в 12.00 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится показ одной из самых необычных постановок 111-го театрального сезона – спектакля «Золушка». 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, работа создана молодым петербургским режиссером Натальей Лапиной. Все музыкальное сопровождение - аранжировки и тексты написал режиссер, композитор, поэт и актер Борис Бирман, известный псковичам по спектаклям «Человек, обреченный на счастье» и «кинПушкинПушкинПуш». 
 
В основе сюжета сказка Евгения Шварца. История Золушки Псковского драмтеатра – это история о любви, прощении и справедливости. Эта хулиганская сказка с необычными декорациями, оригинальными авторскими песнями и аранжировками. 
 
При создании декораций к спектаклю художник Александр Якунин вдохновлялся работами известного нидерландского авангардиста Пита Мондриана. 
 
 
«Хотелось облечь сюжет спектакля в форму волшебной книги-раскладушки, в которой неожиданно появляются и исчезают и скромное жилище лесника, и сказочный лес, и роскошный дворец. Создать такое пространство со множеством секций, ячеек, трансформирующихся по ходу спектакля, интересно с помощью фахверха (конструкция из особых балок). А когда фахверховую основу начал заполнять деталями из спектакля, цветовыми фрагменами, возникла явная перекличка с Мондрианом - мастером такой графики. Поэтому дальнейшее развитие сценографии и костюмов уже осознанно продолжалось в этой стилистической направленности», - рассказал Александр Якунин.
 
Пит Мондриан - нидерландский художник, который одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи. 
 
 
Знаменитые деятели культуры, модельеры, режиссеры неоднократно вдохновлялись работами мастера. Так в своей коллекции осень/зима 1965-1966 годов, французский модельер Ив Сен Лоран представил знаменитую коллекцию «Мондриан» - простые платья без воротника и рукавов из трикотажного полотна, на которые были нанесены «цитаты» из картин художника-абстракциониста.
 
У режиссера Натальи Лапиной получилась игровая, хулиганская и романтическая «Золушка». Сказка о том, что настоящее чудо совершают простые человеческие чувства - доброта, искренность, преданность и любовь. Этот спектакль о мечтах, которые сбываются, о том, что добрый человек обязательно найдет свое счастье, и о том, что «никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым». 
 
«Золушка» Псковского театра драмы рекомендована для семейного просмотра. 
 
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах: улица Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» (1-й этаж). 

Источник: Псковская Лента Новостей



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