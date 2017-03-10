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11 марта Псковский драмтеатр приглашает зрителей на поэтический вечер
11.03.2017 10:14 ПЛН, Псков
11 марта Псковский драмтеатр приглашает зрителей на поэтический вечер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в 18.00 на малой сцене состоится поэтический моноспектакль «Свеча горела на столе… свеча горела», подготовленный заслуженным артистом России Виктором Яковлевым.
Поэтическая программа посвящена истории и судьбе романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Сдержанно и лаконично Виктор Яковдев ведет свой рассказ, открывая нам автора на фоне времени.
Роман «Доктор Живаго» был закончен в 1955 году, в 1957 опубликован в Италии (на родине только в 1988 году), а в 1958 ему была присуждена Нобелевская премия. И тогда началась травля, лавина публичных осуждений, исключение из Союза писателей, лишение «звания советского писателя». Но именно в этот период Пастернак говорит о «полной свободе, о своем счастье».
«Так бывает, когда что-то прочтешь, западет в душу, повлияет на твою жизнь. Хочется прочесть этого автора еще больше, потом хочется прочесть еще о самом авторе, а потом поделиться. Таким образом сформировалась эта программа, не была написана, не была придумана... Сформировалась так, как, наверное, формировался сам Пастернак: как он выходил из степеней зависимости от государства, от политики. И, по мере воплощения замысла «Живаго», наступала внутренняя свобода. История внутреннего освобождения поэта и стала сквозным действием всей поэтической композиции, наполненной воспоминаниями, письмами, прозой и стихами из романа «Доктор Живаго», - рассказывает о своей работе Виктор Яковлев.
Стоимость билета - 100 рублей. Приобрести билеты можно в кассе театра, кассе в гипермаркете «Империал» и онлайн на официальном сайте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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