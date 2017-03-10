Максим Аверин выступит в Пскове 16 мая

в продаже по цене от 900 рублей. 16 мая в 19.00 БКЗ Псковской областной филармонии выступит известный актер Максим Аверин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, билеты ужепо цене от 900 рублей.

Максим Аверин - один из ведущих актеров московского театра «Сатирикон» имени А.И. Райкина, успешный киноартист. Его моноспектакль «Все начинается с любви…» расширяет представление зрителей о возможностях и таланте артиста. Это не концерт, не творческая встреча – это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой.

«Все начинается с любви…» - строка из стихотворения Роберта Рождественского, а еще в спектакле звучат стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Б. Пастернака, В. Маяковского и В. Высоцкого. Отрывки из спектаклей, песни советских и российских композиторов, видеоряд из кинофильмов, живое общение с залом. В моноспектакле Аверин выступает не только как актер, но и как режиссер: «… у меня есть глубокое убеждение, что именно в этом спектакле не может быть никакого другого человека кроме меня, потому что тогда это уже будет не мой замысел, а чужой. Этот спектакль, в первую очередь, рождается мной, я, конечно, работаю со своим коллективом, со специалистами по музыке, свету, мы репетируем, корректируем и импровизируем вместе, но здесь все должно быть моим — от «А» до «Я». Это спектакль-откровение, спектакль-переживание, все что угодно, как угодно».

Спектакль «Все начинается с любви... Продолжение» Максим дополнил ранее не исполнявшимися произведениями В. Маяковского, В. Высоцкого, новыми песнями, вошедшими в первый совместный авторский диск Максима Аверина, композитора Лоры Квинт и поэта Николая Денисова «Многоточие».

Источник: Псковская Лента Новостей