«Пиковую даму» покажут сегодня в Псковском драмтеатре

Сегодня в 18.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ спектакля «Пиковая дама». Постановка создана по мотивам одноименной повести Александра Пушкина.

Постановка создана в жанре драматической мистификации. «Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в труппе театра с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие.

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведет скромную жизнь и копит состояние, он даже не берет в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.

Режиссер - Юрий Печенежский (Москва). Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет.

Приобрести билеты можно в кассе театра и онлайн на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей